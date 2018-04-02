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'da dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör 'le karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 18:48 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 18:54
Eskişehirspor'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Teknik Direktörü ile spor Yönetimi karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Eskişehirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz yaptığı açıklamada, "Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden Teknik Direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır. Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz" dedi.

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