Fenerbahçe'nin kongresinde 25 bin 650 kişi oy kullanabilecek

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kongresinde oy kullanabilmek için 25 bin 650 üyenin aidatlarını zamanında yatırdığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük, "31 Mart'a kadar aidatlarını yatıran 25 bin 650 kişi kongrede oy verebilecek. Tahminim 23 bin civarı bir katılım olması yönünde." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün 3 Haziran'daki seçiminde oy kullanabilmek adına üye aidatlarının yatırılması için süre, 31 Mart Cumartesi günü sona ermişti.

Sarı-lacivertlilerin kongresinde başkan adaylığını şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Ali Koç açıkladı.

REKORUN YAKLAŞIK İKİ KATI

Fenerbahçe Kulübünde en yüksek katılımın olduğu 2015 seçiminden yaklaşık iki kat daha fazla üye, bu kongrede oy kullanmaya hak kazandı.

Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar'ın yarıştığı 2015 kongresinde yaklaşık 13 bin 500 kişi oy kullanmak için aidatlarını yatırmıştı. Bu kongrede rakam 25 bin 650 kişiye yükseldi.

Aziz Yıldırım'ın rekor oyla (6 bin 281) kazandığı seçime katılım ise 9 bin 380 olmuştu. Bu rakamın da haziran seçiminde iki kattan daha fazla olması bekleniyor.