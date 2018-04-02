Galatasaray taraftarına Fenerbahçe göndermesi

Trabzonsporlu Olcay Şahan
, maçın ardından hem takımdaki gençleri hem de Galatasaray
lı taraftarları eleştiren açıklamalar yaptı: "Trabzon'un çok genç oyuncuları var. Bunun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Takımda çok genç oyuncular olursa, böyle büyük maçlarda sıkıntı yaşayabilirsin. Maalesef bugün o oldu. Buradan Galatasaraylı taraftarları tebrik ediyorum. 'Şikeci Trabzonspor' diye bağırıyorlarsa demek ki Fenerbahçe
'yi destekliyorlar. O yüzden tebrik ediyorum." CEZALI SOSA KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK
Galatasaray karşısında 36. dakikada Nagatomo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Trabzonsporlu Sosa, cezalı duruma düştü. Arjantinli yıldız, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Bu arada Rıza Çalımbay
, Malatyaspor maçından farklı olarak iki ismi Galatasaray karşısında sahaya sürdü. Çalımbay, kart cezalısı olan Onazi'nin yerine Tomas Hubocan'a, sağ kanatta ise Olcay'ın yerine Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de görev verdi.