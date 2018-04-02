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'dan skorbord açıklaması

Kulübü, dün TT Stadyumu'nda oynanan maçında skorborda yansıyan görüntülerle ilgili kişilerin uyarıldığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 14:42
Galatasaray'dan skorbord açıklaması

Dün oynanan - maçında skorborda yansıyan 'şampiyonların kupası müzesinde olur' yazılı gönderme ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorbord tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;

Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.

En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir."

Gökhan Saral Galatasaray'dan özür bekliyoruz

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Galatasaray'dan skorbord açıklaması
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