Maça göre prim

Ligin bitimine 8 hafta kala takımı şampiyonluk yarışında tutmak için her yolu deneyen Fenerbahçe Yönetimi
, primlerle ilgili yeni bir uygulamaya gidiyor. Sezon başından bu yana birçok sistem deneyen ancak takımın prim kazanmasını sağlayamayan Başkan Aziz Yıldırım
ve yöneticiler, futbolculara artık primin maç maç belirleneceğini duyurdu. Yıldırım'ın, "Bundan sonra kalan 8 maçı tek tek değerlendireceğiz. Maçın önemine göre prim belirleyeceğiz. Verilecek rakamı da maç sonunda açıklayacağız
" dediği öğrenildi. Bu yeni uygulama bugünkü Kayserispor maçıyla başlayacak.