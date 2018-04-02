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Maça göre prim

Bu sezon farklı prim sistemleri deneyen , kalan 8 haftada her karşılaşmayı tek tek değerlendirme kararı aldı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Maça göre prim
Ligin bitimine 8 hafta kala takımı şampiyonluk yarışında tutmak için her yolu deneyen , primlerle ilgili yeni bir uygulamaya gidiyor. Sezon başından bu yana birçok sistem deneyen ancak takımın prim kazanmasını sağlayamayan Başkan ve yöneticiler, futbolculara artık primin maç maç belirleneceğini duyurdu. Yıldırım'ın, "Bundan sonra kalan 8 maçı tek tek değerlendireceğiz. Maçın önemine göre prim belirleyeceğiz. Verilecek rakamı da maç sonunda açıklayacağız" dediği öğrenildi. Bu yeni uygulama bugünkü Kayserispor maçıyla başlayacak.
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Maça göre prim
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