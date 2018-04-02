Spor Toto 1. lig’de dün

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rize deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek bitime beş hafta kala liderliğini korudu. Karadeniz ekibi, Vedat Muriqi (1 ve 61) ve Süleyman Koç'un (64) golleriyle 3-0 öne geçti. İstanbulspor, Onur Ergün (70) ve İbrahim Yılmaz (86) ile farkı bire indirse de karşılaşmadan puan çıkarmayı başaramadı: 3-2. İstanbul ekibi, 90'da Yalçın Kılınç'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.ZİRVE hesapları yapan Ankaragücü, Denizli deplasmanında 3-1 yenildi. İlk yarının ardından protokol tribününde olaylar yaşandı. İki takımın da yöneticileri kavga etti. Maç bir süre dururken, güvenlik görevlileri olayları önledi.Maddi sıkıntılarla boğuşan Manisaspor, 12 futbolcu ile gittiği Elazığspor deplasmanında 8-1 mağlup olarak küme düştü. Elazığ'ın golleri Tom (7 ve 90), Muhammed (15, 60 ve 87), Mehmet (51), Diarra (72) ve Sezgin'den (78) geldi. Manisa'nın tek golünü Kağan (43) attı.LİGDE kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesir Baltokspor'a 3-1 yenildi. 42'de Semih'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Es-Es'in golünü Kaan atarken, Balıkesir'in sayıları Otoo, Sedat ve Burak'tan geldi.