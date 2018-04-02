Spor Toto 1. lig’de dün

Rize, Süper Lig aşkına
Çaykur Rize deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek bitime beş hafta kala liderliğini korudu. Karadeniz ekibi, Vedat Muriqi (1 ve 61) ve Süleyman Koç'un (64) golleriyle 3-0 öne geçti. İstanbulspor, Onur Ergün (70) ve İbrahim Yılmaz (86) ile farkı bire indirse de karşılaşmadan puan çıkarmayı başaramadı: 3-2. İstanbul ekibi, 90'da Yalçın Kılınç'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Denizlispor-Ankaragücü: 3-1
ZİRVE hesapları yapan Ankaragücü, Denizli deplasmanında 3-1 yenildi. İlk yarının ardından protokol tribününde olaylar yaşandı. İki takımın da yöneticileri kavga etti. Maç bir süre dururken, güvenlik görevlileri olayları önledi. Elazığspor-Manisaspor: 8-1
Maddi sıkıntılarla boğuşan Manisaspor, 12 futbolcu ile gittiği Elazığspor deplasmanında 8-1 mağlup olarak küme düştü. Elazığ'ın golleri Tom (7 ve 90), Muhammed (15, 60 ve 87), Mehmet (51), Diarra (72) ve Sezgin'den (78) geldi. Manisa'nın tek golünü Kağan (43) attı. Eskişehir-Balıkesir: 1-3
LİGDE kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesir Baltokspor'a 3-1 yenildi. 42'de Semih'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Es-Es'in golünü Kaan atarken, Balıkesir'in sayıları Otoo, Sedat ve Burak'tan geldi.