Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın önemli maçında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 57'ye çıkartarak zirvede kalmaya devam etti.
Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir 56 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe ise haftayı 51 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Süper Lig'in 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Antalyaspor-Bursaspor: 2-0
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Göztepe-Kasımpaşa: 0-2
Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
Kayserispor-Fenerbahçe: 0-5
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|27
|18
|3
|6
|63
|29
|34
|57
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|27
|17
|5
|5
|48
|27
|21
|56
|3.
|BEŞİKTAŞ
|27
|15
|8
|4
|48
|23
|25
|53
|4.
|FENERBAHÇE
|27
|14
|9
|4
|54
|30
|24
|51
|5.
|TRABZONSPOR
|27
|11
|9
|7
|46
|39
|7
|42
|6.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|12
|5
|10
|37
|38
|-1
|41
|7.
|KAYSERİSPOR
|27
|11
|8
|8
|36
|37
|-1
|41
|8.
|GÖZTEPE
|27
|11
|7
|9
|39
|41
|-2
|40
|9.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|27
|10
|7
|10
|33
|36
|-3
|37
|10.
|KASIMPAŞA
|27
|9
|7
|11
|43
|46
|-3
|34
|11.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|27
|9
|7
|11
|37
|42
|-5
|34
|12.
|BURSASPOR
|27
|9
|6
|12
|34
|37
|-3
|33
|13.
|ANTALYASPOR
|27
|8
|7
|12
|33
|47
|-14
|31
|14.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|27
|8
|4
|15
|41
|48
|-7
|28
|15.
|OSMANLISPOR
|27
|7
|7
|13
|38
|45
|-7
|28
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|6
|9
|12
|32
|43
|-11
|27
|17.
|ATİKER KONYASPOR
|27
|6
|7
|14
|26
|36
|-10
|25
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|27
|3
|3
|21
|18
|62
|-44
|12
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:
6 Nisan Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)