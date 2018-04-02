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'de 27. haftanın ardından

'de 27. hafta tamamlandı. Galatasary 57 puanla liderliğini sürdürürken Medipol Başakşehir, sarı kırmızılılara yakın takibini sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 22:39
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ardından

'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın önemli maçında sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 57'ye çıkartarak zirvede kalmaya devam etti.

Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir 56 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise 53 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe ise haftayı 51 puanla dördüncü sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 4-1

Antalyaspor-Bursaspor: 2-0

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Göztepe-Kasımpaşa: 0-2

Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: 0-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Trabzonspor: 2-1

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-5

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------------------------------
1.GALATASARAY27183663293457
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR27175548272156
3.BEŞİKTAŞ27158448232553
4.FENERBAHÇE27149454302451
5.TRABZONSPOR2711974639742
6.DEMİR GRUP SİVASSPOR27125103738-141
7.KAYSERİSPOR2711883637-141
8.GÖZTEPE2711793941-240
9.EVKUR YENİ MALATYASPOR27107103336-337
10.KASIMPAŞA2797114346-334
11.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR2797113742-534
12.BURSASPOR2796123437-333
13.ANTALYASPOR2787123347-1431
14.AYTEMİZ ALANYASPOR2784154148-728
15.OSMANLISPOR2777133845-728
16.GENÇLERBİRLİĞİ2769123243-1127
17.ATİKER KONYASPOR2767142636-1025
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR2733211862-4412

28. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

6 Nisan Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

7 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

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Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın ardından
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