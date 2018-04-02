Fatih Terim "Yediğimiz gol oyunumuza yakıştı!"

Teknik Direktör Fatih Terim, sergilenen futboldan son derece memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Oyun anlayışımı bu kadar iyi anlayan ve uygulayan talebelerime teşekkür ediyorum. Bu takımdan keyif aldım. Bu yüzden ne oyuncu değişikliğini ne de 'Zamana oynayalım'
diye bir şey düşündüm. Çok da güzel bir gol yedik. Bu gol sergilediğimiz futbola yakıştı. Fikstürümüzün zor olduğu söyleniyor ama böyle oynadığımız sürece bizim için sorun yok.
Selçuk'u çıkardığımda tarftarın 'Selçuk İnan' diye bağırmasına ben de eşlik ettim. Nereden nereye... Ben gelmeseydim, Selçuk gidebilirdi. Mariano'dan uzun süredir böyle bir futbol bekliyordum." KUCKA ORTA SAHADAN GOL ATTI
90+2'de Kucka, sahalarda ender görünen olağanüstü bir gole imza attı. Orta sahada Trabzonspor
'un kazandığı serbest vuruşta, Muslera'nın önde olduğunu gören yıldız futbolcu, topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak süzüle süzüle ağlarla buluştu. Topun 51 metreden 84 km/h hızla filelerle buluştuğu belirlendi. OLAY MESAJ!
MAÇ sonu skor tabelasından, "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısı paylaşıldı. Bu mesajın Fenerbahçe'nin, "Sayılmayan şampiyonluklar için başvuru yapacağız" sözleriyle mi yoksa Trabzonspor'la mı ilgili olduğu tartışma yarattı. Trabzon Kulübü, Galatasaray
'a şu soruyu yöneltti: "Skorborda yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. G.Saraylı yetkililere soruyoruz: Bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır?" G.Saray Kulübü ise, hemen yanıt verdi: "Skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır." G.Saraylı yönetici Cenk Soyer ise, "Paylaşımın Trabzonspor ile hiçbir alakası yok. Ekstra yıldız isteyen Şekip Mosturoğlu'na benim de onayımla esprili bir gönderme yaptık" dedi