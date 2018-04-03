Aybaba: "Zorlu bir atmosfer bizi bekliyor"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak D.G. Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, ligin ikinci yarısı ile birlikte kulüplerin hedeflerinin belirginleştiğini belirterek, karşılaşmaların daha zor geçtiğini söyledi. Ligde zorlu 7 maçın kendilerini beklediğini ifade eden Aybaba, "Bizim biraz daha direnç kazanmamız lazım. Bütünlük halinde de bir şeyleri doğru yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. İyi hazırlanacağız, çalışacağız. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Konya deplasmanında çıkıp o maçtan 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz" dedi.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekibin rakiplerinin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, "Futbol bu, rakipler kaybedince siz yukarı çıkıyorsunuz. Onlar kazanınca da siz kaybedince aşağıda kalıyorsunuz. Önemli olan sonuçta nereye vardığınız, nerede bitirdiğiniz. Her takımın farklı düşünceleri ve hedefleri var. O doğrultuda herkes çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.