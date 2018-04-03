Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman topla yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, iki gruba ayrıldı. Bir grup pas şut idmanı yaparken, diğer grup ise top kapma çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular idmanı yarım sahada çift kale maç ile noktaladı. Çift kale maçın galibi turuncu takımda yer alan Tolga, Tolgay, Pepe, Love, Caner ve Mustafa galibiyet pozu verdi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da takip etti.

Antrenmana eşinin doğum yapması sebebiyle ülkesinde bulunan İspanyol kaleci Fabri ve dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı. Çalışmalara başlayan Gökhan Töre ise izinli olduğu için idmanda yer almadı.