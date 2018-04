Hıncal Uluç'tan çok sert yazı! 'Sahtekarlar...'

HINCAL ULUÇ: SAHTEKARLAR LİGİ'NE SAHTE HAKEMLER

Geçen hafta sonu şöyle yazmıştım.. "Şampiyon kim olacak? Kime sorsanız, çoğu, pek çoğu 'Galatasaray' diyor.. "Peki kalan maçlar içinde 'Galatasaray kazanır' diyeceğiniz bir, tek bir maç gösterin" diyorum. Hepsi susuyorlar. Çünkü öyle bir maç yok.. Öyle darmadağın bir lig yaşıyoruz ki, her takım her takımı yenebilir.. Kağıt üzerinde de yenebilir, sahada da.. Bu ligin kaderini bir karış farklı yerden giden bir şut, hele son zamanlarda her maçta beşer onar görülmeye başlayan ve sonucu etkileyen hakem hatalarından biri değiştirebilir. Hocalar, takımlar, oyuncular, hakemler, hepsi, hepsi istikrarsız. Hiçbiri güvenilir değil.."