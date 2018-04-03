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Kavga mahkemelik oldu

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Kavga mahkemelik oldu
TFF 1. Lig'de önceki gün oynanan Denizli-Ankaragücü maçında protokolde yaşanan kavganın yankıları sürüyor. A Spor'a telefonla bağlanan iki kulübün yetkilileri kendilerini savundu. Ankaragücü Başkanı , "Hakem aleyhimize penaltı verince Denizlisporlu bir yönetici omzuma vurdu. Ardından ben de 'Önümü açın' deyince Denizlisporlu yöneticiler küfür edip üzerimize saldırdı. Dayak yiyip oturalım mı? Biz de karşılık verdik" dedi. Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla ise şunları söyledi: "Yiğiner, elinde sandalye 65 yaşındaki insanın kafasına vurdu. Bana da yumruk attı. Düştüğümde bütün Ankaragücü yöneticileri üzerime çullandı. Darp raporu aldım, karakola şikayetimizi verdik."
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Kavga mahkemelik oldu
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