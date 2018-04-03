Kocaman’ı göndermem

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
, Kayserispor maçı öncesi genel sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Burada soruları yanıtlayan Aziz Yıldırım, bir öğrencinin, "Şampiyonluk gelmez, 4. yıldız takılmazsa teknik ekip ve kadronun değişeceği haberleri var. Nasıl değerlendirirsiniz?
" sorusuna, "Önümüzde 2 ay sonra bir başkanlık seçimi var. Bu seçimin ardından başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyu benim şahsımla ilgili soruyorsanız, benim böyle bir düşüncem yok. Tabii takıma her zaman takviye yapılır. Biz de takviyeyle gerekeni yapacağız
" yanıtını verdi. BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TED Kayseri Koleji'nde dün katıldığı söyleşide büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Başkan'ı uzun süre alkışladılar. ?ALEX'İ BU KADAR BÜYÜTMEYİN
Yıldırım, Alex'le ilgili sorulara da açıklık getirdi: "Alex ve Aykut Kocaman arasında sürtüşme vardı. Bir tercih yaparken önce kulübü kollarsınız. Biz de Aykut hocayı tuttuk, Alex'i gönderdik. Alex'i göndermeseydik idmana alınmayacaktı. Alex'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu. Alex gittikten sonra UEFA'da son dörde kaldık. Alex varken bir tek Avrupa'da son 8'e kaldık. Bu kulüpte şarkılar söylenen insanlar gelip geçti. Bizler de geçiciyiz ama gelecek dönemde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var." Yıldırım, video yardımcı hakemle ilgili ise "Bence yapılmasında fayda var" yorumunda bulundu. ŞAMPİYONLUK FAVORİNİZ KİM?
G.Saray formalı bir öğrenci, "Şampiyonluk yarışında kimi favori görüyorsunuz?" diye sordu. Aziz Yıldırım bu soruya sadece gülmekle yetinirken, salonda bir alkış tufanı koptu. TARAFTAR BAĞRINA BASTI
Kayserispor'un file bekçisi Vedat Karakuş'a maç sonunda taraftarlar sahip çıktı. Genç kaleciyi kale arkasındaki tribüne çağıran seyirciler 20 yaşındaki oyuncuya moral verdiler. ABİDEN TESELLİ
Muammer'in sezonu kapatması, Rumen kaleci Lung'un da Konya maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Kayserispor sahaya dün 3. kaleci Vedat Karakuş'la çıktı. Süper Lig'de ilk maçını oynayan 1998 doğumlu Vedat, yediği 5 golle şanssız bir başlangıç yaparken, maç sonu onu Volkan Demirel teselli etti. VOLKAN: 500'Ü 700 YAPMAK İSTERİM
500. kez sarı-lacivertli formayı giyerek F.Bahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran kaleci Volkan şunları söyledi: "500'ü 600, 700'e çıkarmak isterim. Sağlığım elverdiği müddetçe elimden geleni yapacağım. Liderle puan farkımız fazla ama 8 maçımızın kaldığını ve kazanmamızın gerektiğini söyledik. 5-0 önemli galibiyet. Averajımızı da düzeltmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız, sonrasına bakacağız. Matematiksel olarak her şey mümkün."