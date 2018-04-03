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'den itirafı: Şüphemiz vardı...

Sportif Direktörü , ine dair duydukları çekinceyi ilk defa itiraf etti.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 16:30
Monchi'den Cengiz Ünder itirafı: Şüphemiz vardı...

İtalya Serie A ekiplerinden 'nın sportif direktörü , 'le ilgili açıklamada bulundu. Monchi, Cengiz Ünder'i ederlerken yaşadıkları çekinceyi itiraf ederken şu sözleri söyledi:

"Cengiz'in ne kadar önemli bir futbolcu olabileceği konusunda ikna olduk ve onu çok iyi tanıdık. Tek şüphemiz, uyum sorunu yaşamasıydı. Türkiye'yi hiç terk etmemiş olan bir gençti. Francesco onu anladı ve zaman tanıdı. Bu yüzden önce az süre aldı. Daha sonra kendini buldu ve takımın vazgeçilmezi oldu."

Başarılı spor adamı Cengiz'in sakatlığı nedeniyle Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemememesinden dolayı üzüntü duyduğunu da sözlerine ekledi.

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Monchi'den Cengiz Ünder itirafı: Şüphemiz vardı...
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