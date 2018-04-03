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'den açıklama! ve ceza...

'ın Başkanı , gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı birçok konuya değindi.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 17:49
Mustafa Cengiz'den açıklama! UEFA ve ceza...

UEFA'DAN GELMESİ MUHTEMEL CEZA

"8 ceza ihtimali var. Kınamadan men etmeye kadar. Biz bunun en hafifini bekliyoruz. 'ya gerçekçi önerilerde bulunduk. Nitekim 2 aydan bu yana borsada da kazandıran tek kulüp. Storelerda en yüksek seviyeye geldik. Statta müthiş rekor kırdık. Dileriz ki her takım rekor kırsın. Rekabet arttıkça güzelleşir. İnşallah UEFA da Türkiye'deki ivmeyi görür. İnşallah Türk futbolu en tepelere gider"

UEFA'NIN GALATASARAY KARARINI AÇIKLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

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Mustafa Cengiz'den açıklama! UEFA ve ceza...
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