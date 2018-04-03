Mustafa Cengiz'den açıklama! UEFA ve ceza...

UEFA'DAN GELMESİ MUHTEMEL CEZA

"8 ceza ihtimali var. Kınamadan men etmeye kadar. Biz bunun en hafifini bekliyoruz. UEFA'ya gerçekçi önerilerde bulunduk. Nitekim 2 aydan bu yana Galatasaray borsada da kazandıran tek kulüp. Storelerda en yüksek seviyeye geldik. Statta müthiş rekor kırdık. Dileriz ki her takım rekor kırsın. Rekabet arttıkça futbol güzelleşir. İnşallah UEFA da Türkiye'deki ivmeyi görür. İnşallah Türk futbolu en tepelere gider"

UEFA'NIN GALATASARAY KARARINI AÇIKLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU!