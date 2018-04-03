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Profesyonel liglerde şampiyonluk yarışı kıran kırana!

2017-2018 sezonunda profesyonel liglerinde heyecan devam ederken TFF 3. Lig 1. Grup'ta , bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 29 haftada 68 puana ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, profesyonel liglerde en başarılı ekip konumunda bulunuyor. Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra alt liglerde zirve ve play-off heyecanı her hafta artıyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:54
Profesyonel liglerde şampiyonluk yarışı kıran kırana!

2017-2018 sezonunda profesyonel liglerinde heyecan artarak devam ederken, TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 5 hafta kala zirveyi garantileyen , şampiyonluğunu ilan eden ilk ekip oldu.

Sezon sonu yaklaşırken zirve ve kümede kalma mücadelelerinin arttığı profesyonel futbol liglerinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29 maçta topladığı 68 puanla TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Tüm profesyonel liglerde en fazla puan toplayan takımlara bakıldığında 2,34 puan ortalaması yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor en başarılı takım olurken, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta aynı puana sahip Hatayspor ile 2,24 puan ortalamasıyla Manisa ekibini takip etti.

Kendi liglerinde en fazla puan toplayan takımların performansları şöyle:

LigTakımlarOPPuan Ort.
Süper LigGalatasaray27572,11
1. LigÇaykur Rizespor29561,93
2. Lig BeyazGümüşhanespor29561,93
2. Lig KırmızıHatayspor ve Menemen Belediyespor29652,24
3. Lig 1. GrupManisa Büyükşehir Belediyespor29682,34
3. Lig 2. GrupDarıca Gençlerbirliği29592,03
3. Lig 3. GrupUTAŞ Uşakspor29592,03

SÜPER LİG'DE BİTİME 7 HAFTA VAR

Şampiyonluk mücadelesinde 4 takımın ön planda olduğu Süper Lig'de 57 puanlı , 56 puanlı , 53 puana sahip Beşiktaş ile 51 puanlı Fenerbahçe zirve yarışı mücadelesini kıyasıya sürdürüyor. Kalan 7 haftada çıkacak sonuçlar 2017-2018 sezonu şampiyonunu belirleyecek.

SPOR TOTO 1. LİG'DE ADAY ÇOK

İlk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği ve takip eden 4 ekibin ise play-off oynayacağı Spor Toto 1. Lig'de, son 5 haftaya 56 puanla lider durumda girdi.

Karadeniz temsilcisini 53 puanlı Ümraniyespor ile 52 puanlı MKE Ankaragücü takip ediyor. Ligde 50 puana sahip Gazişehir Gaziantep, 49 puanlı Altınordu ile 47 puanla Boluspor play-off barajında bulunuyor.

TFF 2. LİG'DE PUAN FARKLARI AZ

Lider takımların doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği, takip eden dörder takımın ise play-off'ta mücadele edeceği TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kaldı.

Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un 56 puanı var. Gümüşhanespor'u 54 puanlı Altay, 53 puanlı Sakaryaspor, 52 puanlı Şanlıurfaspor ve ellişer puana sahip BUGSAŞ Spor ile Hacettepe izliyor.

Liderin averajla belirlendiği Kırmızı Grup'ta altmış beşer puana sahip takımlardan Hatayspor birinci sırada yer alırken, Menemen Belediyespor ikinci sırada bulunuyor. Bu puan eşitliği sezon sonuna kadar değişmezse Menemen Belediyespor kendi aralarında oynadığı maçlarda üstün olduğu için Hatayaspor'u geride bırakacak. Bu iki ekibi 61 puanla Afjet Afyonspor, 56 puanla Sivas Belediyespor ve 55 puana sahip Sancaktepe Belediyespor takip ediyor.

TFF 3. LİG'DE 1 ŞAMPİYON BELLİ

TFF 3. Lig'de grup liderleri doğrudan TFF 2. Lig'e yükselirken, diğer 4 takım ise play-off oynayacak. 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u izleyen elli birer puana sahip Bayburt Grup Özel İdare ile Bayrampaşa'nın yanı sıra 50 puana sahip Kemerspor 2003 ve 48 puanlı Düzcespor play-off barajında yer alıyor.

'nin 59 puanla ilk sırada yer aldığı 2. Grup'ta, bu ekibi Ankara Demirspor (56), Anagold 24 Erzincanspor (54), Diyarbekirspor (52) ve Yeni Orduspor ile Pazarspor (51) izliyor.

3. Grup'ta ise 59 puanlı UTAŞ Uşakspor'un 5 puanlık avantajla girdiği son 5 hafta öncesinde, Tarsus İdmanyurdu'nun 54, Kızılcabölükspor'un 50, Sultanbeyli Belediyespor'un 49 ve Elaziz Belediyespor'un 44 puanı var.

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