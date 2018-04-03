Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Fenerbahçe maçı için detay yorum!

'den - maçı için detay yorum!

Sabah Spor'un usta yazarlarından , 'nin deplasmanda 5-0 kazandığı maçını değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin iç ve dış saha performanslarındaki detaya dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 09:59
Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Fenerbahçe maçı için detay yorum!

RIDVAN DİLMEN: AYKUT KOCAMAN DERS ÇIKARMALI

Bizim takdir anlayışımız pek yoktur. "İyi ama…" diye başlayıp önce kötüyü anlatırız. Trabzon iyi değildi, Kayseri çok kötüydü ama burada Galatasaray ile maçlarını iyi oynadılar. Hatta Fenerbahçe oyunun sonunda uzatmaya giderken golü yaptı. Saçma sapan gelebilir birilerine ama niye 2 dakika uzatıldı? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı, var... 6 puanlık fark var zaten, ikili averaj da yok lider Galatasaray'la. Yarışta bir golün bile önemi var. Üstelik Fenerbahçe fikstür olarak rahatladığı bir ortama girecek.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıdvan Dilmen'den Kayserispor-Fenerbahçe maçı için detay yorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN