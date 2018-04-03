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'da geçen sezona göre değişen yok

Geçen sezon ligin 27. haftasında 44 puanla 5. sırada yer alan , bu sezon ise söz konusu dönemi 42 puanla aynı sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör ile 1,73, Yanal ile 1,12 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:19
Trabzonspor'da geçen sezona göre değişen yok

'de haftayı deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle kapayan 'da, geçen sezona benzer bir grafik ortaya koydu.

Geçen sezon ligin 27 haftalık bölümünde 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan toplayan Karadeniz ekibi, 5. sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde ederek yine haftayı 5. sırada tamamladı.

spor, geçen sezondan 2 puan daha az toplarken lig sıralamasında ise aynı yerde yer alarak çok farklı bir tablo ortaya koymadı.

ERSUN YANAL İLE 8 MAÇ

Trabzonspor, sezona başladığı teknik direktör ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1,12 puan ortalamasında kalmıştı.

Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

RIZA ÇALIMBAY İLE 33 PUAN

Trabzonspor, teknik direktör yönetiminde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 33 puan elde etti.

Çalımbay ile 1,73 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın ligin ikinci yarısında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

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Trabzonspor'da geçen sezona göre değişen yok
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