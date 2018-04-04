Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mustafa Cengiz "8 Cezanın en hafifi olmasını bekliyoruz"

"8 Cezanın en hafifi olmasını bekliyoruz"

Başkanı 'dan gelecek olası ceza hakkında tahminde bulundu.

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Mustafa Cengiz 8 Cezanın en hafifi olmasını bekliyoruz
Başkanı , 'dan gelebilecek ceza hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, UEFA'nın kendileri hakkındaki kararını kısa süre içerisinde vereceğini belirtirken, "8 tane ceza var, biz bunun en hafifi olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:
UEFA bizimle ilgili kararını her an açıklayabilir. Biz şu anda borsada kazandıran tek kulübüz.
maçı sonrası ironi yaptık. Hiçbir camiaya kastımız yoktu. Rakibe saygı duyarsanız, kendinize de duyarsınız
Şampiyonluk yarışı hakça, eşitlik içinde olsun ve hak eden takım kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun.
, kendi açısından haklı olabilir. Galatasaray'ın da şampiyonlukları var. O konuya girmek istemiyoruz. Ancak parçayı temsil eden bir birincilik, tümü nasıl temsil eder?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Cengiz "8 Cezanın en hafifi olmasını bekliyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN