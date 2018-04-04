Mustafa Cengiz "8 Cezanın en hafifi olmasını bekliyoruz"

Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, UEFA
'dan gelebilecek ceza hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, UEFA'nın kendileri hakkındaki kararını kısa süre içerisinde vereceğini belirtirken, "8 tane ceza var, biz bunun en hafifi olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:
UEFA bizimle ilgili kararını her an açıklayabilir. Biz şu anda borsada kazandıran tek kulübüz. Trabzon
maçı sonrası ironi yaptık. Hiçbir camiaya kastımız yoktu. Rakibe saygı duyarsanız, kendinize de duyarsınız
Şampiyonluk yarışı hakça, eşitlik içinde olsun ve hak eden takım kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Fenerbahçe
, kendi açısından haklı olabilir. Galatasaray'ın da şampiyonlukları var. O konuya girmek istemiyoruz. Ancak parçayı temsil eden bir birincilik, tümü nasıl temsil eder?