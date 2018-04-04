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açıkladı! kalacak mı?

Sportif AŞ Başkanvekili , 'nun Galatasaray'da kalması için gerekenlerin yapılacağını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 13:56
Abdurrahim Albayrak açıkladı! Nagatomo kalacak mı?

Japonya'dan gelen gazeteciler, Sportif AŞ Başkanvekili 'ı ziyaret etti. Japon gazetecilere geleneksel karadeniz yemekleri ikram edildi. Karalahana çorbasını çok beğendiklerini belirten Japon gazeteciler, kuru fasulye ve ev baklavasını da beğendiklerini söylediler.

Uzun süredir İstanbul'da bulunan ve Galatasaray'ın sol beki 'nun maçlarını yakın takibe alan Japonlar, Abdurrahim Albayrak'a Nagatomo'nun Galatasaray'a gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, oyuncunun da burada çok huzurlu olduğunu belirttiler.

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'NAGATOMO'NUN KALMASI İÇİN GEREKENLER YAPILACAK'

Misafir gazeteciler Albayrak'a, "Nagatomo Galatasaray'da devam edecek mi?" sorusunu sordular. Abdurrahim Albayrak ise Nagatomo'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu, kendisinden memnun olduklarını belirterek, "Antrenmanın sonunda ekstra çalışma yapıyor. Tüm dikkatini kendisinin ve Galatasaray'ın başarısı için veriyor. Seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak" şeklinde konuştu.

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Abdurrahim Albayrak açıkladı! Nagatomo kalacak mı?
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