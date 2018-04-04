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’nun listesi şekilleniyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Ahmet Ağaoğlu’nun listesi şekilleniyor
spor'da olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı , liste çalışmalarını sürdürüyor. Yarın Trabzon'a gelerek listesini divana sunacak olan Ağaoğlu'nun Ömer Sağıroğlu ve Hayrettin Hacısalihoğlu'nu yönetimine almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yönetim kurulu listesinde Alper Bektaş, Mehmet Emin Özer, Mehmet Yiğit Alp, Kibar Yaşar Güven, Özer Bayraktar, Şenol Kaynar ve Ertuğrul Doğan gibi isimler de bulunuyor. Öte yandan Ağaoğlu'nun yarın bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.
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Ahmet Ağaoğlu’nun listesi şekilleniyor
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