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'in acı günü

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı 'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 01:02 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 01:09
Ali Şen'in acı günü

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'in eşi Benta Şen vefat etti.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe Kulübü, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, genel kurul üyemiz Sayın Metin Şen ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Benta Şen'in cenazesinin yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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Ali Şen'in acı günü
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