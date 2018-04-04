Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aytemiz Alanyaspor'da Isaac Sackey'e Brezilya usulü kutlama

'da Isaac Sackey'e Brezilya usulü kutlama

takımlarından 'da Brezilyalı oyuncu Isaac Sackey'e Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Arkadaşları Sackey'i un ve yumurtaya buladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 20:06 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 20:06
Aytemiz Alanyaspor'da Isaac Sackey'e Brezilya usulü kutlama

'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey'in doğum günü Brezilya usulü kutlandı. Arkadaşlarının un ve yumurtaya buladığı Sackey'in doğum günü kutlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Aytemiz spor'un Ganalı oyuncusu Isaac Sackey'in 24'üncü yaş günü takım arkadaşları tarafından antrenman sahasında kutlandı. Kulüp tesislerindeki antrenmanın ardından sahaya getirilen pastanın mumlarını söndüren Sackey, pastayı kestiği sırada takım arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulandı.

Renkli görüntülerin yaşandığı Brezilya usulü doğum günü kutlamasının ardından Isaac Sackey ve takım arkadaşları birlikte fotoğraf çektirdi. Sackey daha sonra futbolcu ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.

Premier Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücret
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aytemiz Alanyaspor'da Isaac Sackey'e Brezilya usulü kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN