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Cengiz Ündersiz , karşısında kayıp

Çeyrek Final ilk maçında , Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta 'yı 4-1 mağlup etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 23:38 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 23:46
Cengiz Ündersiz Roma, Barcelona karşısında kayıp

çeyrek final ilk maçında , sahasında 'yı 4-1 mağlup etti.

İspanyol devi Barcelona, Camp Nou'da İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Barcelona, Rossi'nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkisini daha da artırdı. 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı 2'ye çıkardı. 59. dakikada Gerard Pique skoru 3-0 getirdi. Roma 80. dakikada Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye indirse de 87. dakikada Suarez maçın skorunu belirledi. 4-1

Öte yandan Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı mücadele forma giyemedi.

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Cengiz Ündersiz Roma, Barcelona karşısında kayıp
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