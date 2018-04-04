Cenk Tosun: O iki golü asla unutmayacağım

Cenk Tosun, GQ Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olmadığını belirterek, "İyi bir insan olmayı da hedefliyorum. Buraya adapte olmak zordu. Tamamen farklı bir futbol oynanıyor. Daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Bu sadece harika bir futbolcu olmak için değildi. İyi bir insan olmak da buna dahil. Yetenek, çaba ve özverinin yanı sıra ailenin desteği de önemli. Beşiktaş'taki arkadaşlarımın beni özleyeceğini biliyorum ve ben de onları özleyeceğim. Ancak benim İngiltere'de yapmam gereken çok şey var" diye konuştu.