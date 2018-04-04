Cristiano Ronaldo’nun fendi Juventus&Buffon’u sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı başladı. Real Madrid
, geçen sezon finalde 4-1 yendiği Juventus
'a yine şans tanımadı: 3-0. İtalya'da oynanan çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Cüneyt Çakır
düdük çalarken, İspanyol ekibini sırtlayan isim alışıldığı üzere Ronaldo oldu. Portekizli fenomen, 3'üncü dakikada İsco'nun pasıyla perdeyi açarken, 64'te ise harika röveşatası ile Juve taraftarlarının bile avuçlarını patlattı. Dybala, 66'da sert hareketi üzerine kızarırken, 72'de Ronaldo'nun ara pasını gole çeviren Marcelo, skoru ilan etti. CR7 BİR RÖVEŞATADAN FAZLASINI ATTI!
Röveşata golüyle Juve tribünlerini dahi büyüleyen Ronaldo, Devler Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atan ilk oyuncu oldu. CR7, ayrıca Buffon'un kalesine gönderdiği son 9 isabetli şutun 8'ini gole çevirdi. ENDÜLÜS'TE BAYERN KARNAVALI
Gecenin diğer mücadelesinde İspanya'da Sevilla'ya konuk olan Bayern Münih
, 2-1 kazanarak, yarı finalin kapısını araladı. Endülüs temsilcisi, 32'de Sarabia ile üstünlüğü yakaladı: 1-0. 37'de Ribery'nin altıpasa ortaladığı topu kendi ağlarına yuvarlayan Navas tabelayı eşitledi: 1-1. 68'de Tiago'nun kafa şutu defansa çarparak filelerle buluştu: 1-2. Devler Ligi'nde günün programı: Barcelona-Roma (21.45), Liverpool-Manchester City (21.45).