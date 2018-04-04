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'nın heyecanı

'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek Avrupa yolunda yara alan , cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılıların gözü dünyaca ünlü golcüsü 'ya çevrildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:55
Demba Ba'nın Beşiktaş heyecanı

Devre arasında Çin'in takımından 'ye gelen Senegalli yıldız , bu hafta ilk kez eski takımı 'a rakip olacak.

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda İngiliz devi 'den transfer edilen Demba Ba, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi oldu. İstanbul ekibinde o yıl 44 resmi maçta 27 gol atarak adına besteler yapılan Ba, geçen sezonun devre arasında yine Beşiktaş'a geri döndü. Çin'de yaşadığı ağır sakatlık yüzünden siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunda sadece 2 maça çıkan Demba Ba, 1 gol attı. Ba, sezon bitiminde de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Beşiktaş'ta toplam 1.5 yılda sergilediği performansla unutulmazlar arasına giren Demba Ba'ya 'ta büyük sevgi gösterilerinde bulunulacağı öğrenildi. Farklı duygularla Beşiktaş'a rakip olacak Demba Ba'nın yakın çevresine, "Heyecanlıyım. Benim için özel bir maç olacak. Tek amacım Göztepe'nin başarılı olması. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim" dediği bildirildi.

TAMER TUNA İLK DEFA VODAFONE PARK'A GELİYOR

Beşiktaş'ta 2 sezon teknik direktör 'in yardımcılığını yapan ve 2 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Göztepe'nin çalıştırıcı da ilk kez rakip olarak Vodafone Park'a gelecek. Tuna, sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş karşısında sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı. temsilcisinde görev yapan sağ bek Tanju, kaleci Günay ve golcü Ömer de bir dönem siyah-beyazlı formayı terletmişti.

TRAORE SIKINTISI

Göztepe'de geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçın 44'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore'nin idmanlara katılmadığı bildirildi. Sol üst baldırından sakatlanan Traore'nin tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, Fildişi Sahilli futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Göztepe'de kart cezalıları stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu Gouffran'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan ile Ömer de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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Demba Ba'nın Beşiktaş heyecanı
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