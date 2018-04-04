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'da maçı hazırlıkları

, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:34
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ilk olarak oyunculara salonda bireysel program uygulandı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde ilk olarak sınırlı alanda oyunsal formda hedefsiz kontrol pas (2x5 dakika), ardından da sınırlı alanda oyunsal formda hedefli taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanını takip edenler arasında özel bir misafir vardı. Kas hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Batuhan, antrenmanı ziyaret ederken Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Selçuk İnan tarafından ilgiyle karşılandı. Batuhan, ayrıca günün anısına takımla bir fotoğraf çektirdi.

, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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