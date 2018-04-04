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’den Stoke polisine nazire!

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Mesut Özil’den Stoke polisine nazire!
'de , 'i 3-0 yenerken ilginç bir paylaşım yaptı. Stoke, geçen sezon Arsenal'i yenerken Twitter'da bir Arsenal taraftarı, Stoke polis hesabına "Bir hırsızlık raporu verebilir miyim?" diye sormuş, Stoke polisi ise "Kayıp birini arıyorduk. Soyadı Özil. Gördünüz mü?" cevabı vermişti. Özil, Stoke karşısında alınan rövanş sonrası o Arsenal taraftarına "Stoke polisi, geçen yıl senin hırsızlık olayına yardım edememişti. Senin ve diğer Arsenal taraftarları için kazandığımızı gururla açıklarım" tweetini attı.
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Mesut Özil’den Stoke polisine nazire!
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