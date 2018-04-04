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Jose "Performansımdan memnun değilim"

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı yaratan Jose , kulüp dergisine çarpıcı itiraflarda bulundu

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Jose Sosa Performansımdan memnun değilim
Kazandığımız ve iyi oynadığım maçlardan sonra bile kendimi eleştiririm. Performansımdan memnun değilim ancak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü oynamıyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum.
Oyuncuları tek tek ele aldığımızda ülkenin en iyileri bizde. Geçiş sürecini tamamladık. Futbolumuzla ve aldığımız sonuçlarla bunun fark edildiğini düşünüyorum.
Yusuf ve Abdülkadir Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var. Yapmaları gereken bu sakinlikle yollarına devam etmeleri. Herkes onların peşinde.

BİR GOL BİLE ATAMADI
Büyük beklentilerle transfer edilen ve yılda 3 milyon 240 bin Euro kazanan bir gol bile atamadı.
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Jose Sosa "Performansımdan memnun değilim"
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