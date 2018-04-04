Jose Sosa "Performansımdan memnun değilim"

Kazandığımız
ve iyi oynadığım maçlardan sonra bile kendimi eleştiririm. Performansımdan memnun değilim ancak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü oynamıyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum. Oyuncuları
tek tek ele aldığımızda ülkenin en iyileri bizde. Geçiş sürecini tamamladık. Futbolumuzla ve aldığımız sonuçlarla bunun fark edildiğini düşünüyorum. Yusuf
ve Abdülkadir Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var.
Yapmaları gereken bu sakinlikle yollarına devam etmeleri. Herkes onların peşinde. BİR GOL BİLE ATAMADI
Büyük beklentilerle transfer edilen ve yılda 3 milyon 240 bin Euro kazanan Sosa
bir gol bile atamadı.