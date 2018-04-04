Beşiktaş Ricardo Quaresma'sız olmuyor

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ezalı Quaresma'nın yokluğunda Başakşehir
ve Alanya maçlarında 4 pozisyona girebilen Beşiktaş
, bu sezon Portekizlinin olmadığı dakikalarda attığı gol, şut, orta gibi değerlerde düşüş yaşadı. Quaresma'sız çıktığı 781 dakikada 90 dakika başına 1,15 gol ortalaması olan Şenol Güneş
'in ekibi, Quaresma'lı 1649 dakikada ise 90 dakika başına 2,07 gol ortalamasına ulaştı. Kartal'ın şut sayısı, Q7'nin yokluğunda 17'den 14,4'e düştü.
Hücumda Quaresma varken 90 dakika başına 167,1 kez topla buluşan Beşiktaş'ta, yokluğunda ise bu değer 146,6 oldu. Takımın orta sayısı 32,2'den 27,1'e, isabetli orta sayısı da 8,1'den 6,2'ye düştü. Takımın ceza alanı içinde topla buluşma değeri ise Portekizli'nin varlığında 23,1 olurken, yokluğunda 21 oldu. BAŞKAN TAKİPTE
Beşiktaş'ın antrenmanında çift kale maçı kazanan takım poz verirken, rakipte yer alan Quaresma'nın fotoğrafa girmek istemesiyle neşeli anlar yaşandı. İdmanı izleyen başkan Fikret Orman
da futbol okullarından gelen öğrenciler ve velileri ile fotoğraf çektirdi.