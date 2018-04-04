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Ricardo Quaresma'sız olmuyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan , Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın oynamadığı 781 dakikada, 90 dakika başına 1,15 gol ortalaması yakaladı. Quaresma'nın oynadığı 1649 dakikada ise bu ortalama 2,07 oldu. Tecrübeli oyuncu yokken siyah-beyazlılar şut, topla buluşma, orta gibi birçok değerde de geriledi

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Beşiktaş Ricardo Quaresma'sız olmuyor
Cezalı Quaresma'nın yokluğunda ve Alanya maçlarında 4 pozisyona girebilen , bu sezon Portekizlinin olmadığı dakikalarda attığı gol, şut, orta gibi değerlerde düşüş yaşadı. Quaresma'sız çıktığı 781 dakikada 90 dakika başına 1,15 gol ortalaması olan 'in ekibi, Quaresma'lı 1649 dakikada ise 90 dakika başına 2,07 gol ortalamasına ulaştı. Kartal'ın şut sayısı, Q7'nin yokluğunda 17'den 14,4'e düştü. Hücumda Quaresma varken 90 dakika başına 167,1 kez topla buluşan Beşiktaş'ta, yokluğunda ise bu değer 146,6 oldu. Takımın orta sayısı 32,2'den 27,1'e, isabetli orta sayısı da 8,1'den 6,2'ye düştü. Takımın ceza alanı içinde topla buluşma değeri ise Portekizli'nin varlığında 23,1 olurken, yokluğunda 21 oldu.

BAŞKAN TAKİPTE
Beşiktaş'ın antrenmanında çift kale maçı kazanan takım poz verirken, rakipte yer alan Quaresma'nın fotoğrafa girmek istemesiyle neşeli anlar yaşandı. İdmanı izleyen başkan da futbol okullarından gelen öğrenciler ve velileri ile fotoğraf çektirdi.


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Beşiktaş Ricardo Quaresma'sız olmuyor
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