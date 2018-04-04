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'dan Obradovic'e mesaj var

Spor Toto Süper Lig'de forması giyen İspanyol oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Fenerbahçe Basketbol Takımı'na mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 21:46

'nin Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan basketboldaki marifetlerini de gözler önüne serdi.

İspanyol golcü sosyal medyadan paylaştığı görüntüde arka arkaya 6 serbest atışı isabete çevirirken 1 de üçlük atıyor. Yıldız oyuncu videoyu "Final Four için hazırım @FBBasketbol" mesajıyla paylaştı.

, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 2. sırada tamamlayı garantilemişti.

İşte o görüntüler:

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Roberto Soldado'dan Obradovic'e mesaj var
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