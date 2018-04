Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Roberto Soldado basketboldaki marifetlerini de gözler önüne serdi.

İspanyol golcü sosyal medyadan paylaştığı görüntüde arka arkaya 6 serbest atışı isabete çevirirken 1 de üçlük atıyor. Yıldız oyuncu videoyu "Final Four için hazırım @FBBasketbol" mesajıyla paylaştı.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 2. sırada tamamlayı garantilemişti.

İşte o görüntüler:

Ready for the Final Four @FBBasketbol pic.twitter.com/vTP5WvMfHE