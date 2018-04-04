Zlatan Ibrahimovic 100 milyon Dolar'ı reddetti

Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la yollarını ayırarak ABD MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu. Yıldız oyuncunun ABD'ye gitmeden önce Çin'den 100 milyon dolar değerinde bir teklif aldığı ancak bu teklifi reddettiği öğrenildi.



Ibrahimovic'in transfer görüşmelerini bizzat yürüten Los Angeles Galaxy yöneticisi Jovan Kirovsi, yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun Çin'den kendisine gelen dev teklifi reddederek ABD ekibiyle 2 yıllık 3 milyon Dolar tutarındaki sözleşmeyi imzalamayı kabul ettiğini belirtti.



MLS'in maaş kuralları gereği Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'e 2 yıl için 3 milyon Dolar'dan fazla bir ücret ödeme hakkına sahip değil.



Kirovski konuyla ilgili yaptığı açıklamada; transfer sürecinin en zor kısmının, işin finansal boyutunu Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola'ya açıklamak olduğunu söyledi. Raiola'nın, maaş miktarını duyduğu zaman kendilerine "Siz ciddi misiniz?" şeklinde tepki verdiğini belirten Kirovski, Ibrahimovic'in, kariyerinin bu aşamasında mali şatları transferinde esas kriter olarak tutmaması sebebiyle transferin gerçekleştiğini belirtti.



Ibrahimovic'le ilk olarak, Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde irtibata geçtiğini dile getiren Kirovski, yıldız oyuncunun dört ay önce kendisine Galaxy anlaşmasının gerçekleşeceğini belirttiğini ancak imzalar atılana kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtti.

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