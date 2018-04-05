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Alex'ten ziyareti

Altınordu'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 Cup'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün İzmir'e gelen 'nin unutulmaz futbolcusu , kulübün Torbalı'daki Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 15:59
Alex'ten Metin Oktay ziyareti

Brezilyalı yıldız, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane oyuncularından 'ın heykeli önünde Altınordu Başkanı 'la birlikte poz verdi. Alex, temsilcisinin Selçuk ve Kuşadası'ndaki tesislerini de gezdi.

Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra başkan Özkan'la kısa süre ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex de Souza, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çektirdi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Alex futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliğiyle tam bir örnek. Gençlerimizin Alex'i tanımasını kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum" dedi.

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Alex'ten Metin Oktay ziyareti
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