Ali Fatinoğlu projelerini anlattı

Fatinoğlu, Yenibosna'daki Gorrion Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Liste çalışmalarına 2 yıl önce başladıklarını ve genel kurul üyeleriyle görüşme halinde olduklarını belirten Ali Fatinoğlu, "Projelerimiz hazır. İlk olarak kulübün varlıklarını ve gayrimenkullerini sahipleneceğiz. Florya ve Riva satıldı. Mecidiyeköy'de yapılan otelden 2 yıldır gelir yok. Galatasaray adası moloz yığınları içinde. Antrenman tesisleri Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak. Kemerburgaz'daki tapu konularına kadar geniş kapsamlı araştırma yapıyoruz." dedi.

Galatasaray'ın uluslararası şirket yapısında olduğunu aktaran Fatinoğlu, "Tek kişiyle yönetilme durumu Galatasaray'ı küçültür. Yönetim kurulunda 72 kişi olacak. Aramıza eski yönetimlerde yer almış arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. Aktif bir çalışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın dünyada isim yapmış önemli kulüpler arasında yer aldığını vurgulayan Ali Fatinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerinde Galatasaray taraftarı var. Müslüman ülkelerdeki futbolseverlerin yüzde 85'i Galatasaray'ı destekliyor. Gelirleri ve taraftar sayısını arttıracağız. Giderleri düşüreceğiz ve Galatasaray'a yakışır bir düzen kuracağız. Galatasaray'ın dünya markasına yakışır bir şekilde yönetilebilmesi için bir proje grubu kuracağız. Bireysel yönetim şekli yerine biz diyen anlayışla yola çıkacağız." diye konuştu.

"YENİDEN İMZA TOPLAYACAĞIM"

Ali Fatinoğlu, 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra başkan adaylığı için yeniden imza toplayacağını kaydetti.

Adaylığını açıkladığı dönemde Galatasaray'ın lider olmadığını ifade eden Fatinoğlu, "Galatasaray'a zor günde el attık. Yeterli imzanın 2 katını topladık. Genel kurul üyeleri, bu imzaları kulübü doğru yöneteceğimize inandığımız için attı. Bu güç ve moralle yola çıktım. Ama 72 kişilik yönetim kurulunu oluşturduktan sonra üyelerden yeniden imza toplayacağız. Destek veren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yoluna başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Fatinoğlu, "Hocamız takımı şampiyon yapacak. Şampiyonluğa giden yolda karışıklık olmaması için sportif kararları son anda açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.