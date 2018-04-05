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Bu hangi gezegen!

2 metre, 27 santimetre… ’nun maçında yaptığı müthiş vuruşu İtalyan taraftarlar bile ayakta alkışladı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in 'u Torino'da 3-0 yendiği maçta Ronaldo'nun attığı röveşata golü, futbol dünyasını büyüledi. Üstelik Portekizli süper yıldız, bu vuruşu yapmak için tam 2 metre 27 santimetre yüksekliğe ulaşmak zorunda kaldı. Bu seviyenin bir rekor olduğu ifade ediliyor. Real Madrid'i tek başına sırtlayan Ronaldo'nun tarihe kazınan röveşata golünü takdir edenler sadece Real Madrid sempatizanları değildi. Bu golden sadece 10 saniye önce müthiş bir vuruşu çıkaran Gianluigi Buffon'u bile çaresiz bırakan Cristiano Ronaldo, stadı dolduran İtalyan taraftarlarca da yaklaşık 1 dakika ayakta alkışlandı. Bu muhteşem gole olumsuz bir tepki vermeyen Juventusluların bu tavrı da İtalyan kamuoyunda takdir topladı.

KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜ
Attığı gol hakkında konuşan Ronaldo, "Büyük ihtimalle kariyerimin en güzel golüydü. Çok yükseğe zıpladım ve uzun süre unutulmayacak bir gol attım. Hep böyle bir golün hayalini kuruyordum. Denedim ve başardım" dedi.

?LEBRON BİLE TEBRİK ETTİ
İnsan atletizminin sınırlarını zorlayan Ronaldo'nun bu vuruşu efsane futbolcuların da diline dolandı. Gabriel Batistuta, Rio Ferdinand gibi eski yıldızların yanı sıra Sergio Agüero da meslektaşını tebrik edenler arasındaydı. Ronaldo'nun golü NBA yıldızı LeBron James'in gözünden de kaçmadı.

MARCA SADECE 'GOL' DEDİ
Marca Gazetesi golün güzelliğini anlatma zahmetine bile girmeyip meşhur kareyi koyarak 'Gol' yorumunu yaptı.

AS ÖVMEYE DOYAMADI
AS Gazetesi, "Hangi gezegenden geldin Cristiano" sözüyle Avrupa'nın en ilgi çekici manşetini attı.

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
Bugüne kadar futbol dünyasında çok önemli oyuncular geldi geçti. Bu önemli oyuncuların büyük bölümünde istikrarsız zamanları da gördük. Fakat şu an gerek Messi gerekse de Ronaldo son 10 yıla damgasını vuran iki isim. Her yıl gösterdikleri performans gerçekten olağanüstü. 'nun ilerlemiş yaşına rağmen fizik olarak üst düzeyde bulunmasının en önemli nedeni çok çalışması. Gerçekten Juventus maçında attığı gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

ARİTZ GABİLONDO (AS) DİYOR Kİ
Cri stiano Ronaldo'nun kariyerindeki en iyi gollerden biriydi. İspanya'da Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyisi mi, o tartışılıyor. Cristiano bu golü daha önce hiç atamamıştı ve hep deniyordu. Çok bekledi. Hele ki bu golü Buffon gibi bir kaleciye, Juventus'a deplasmanda, çeyrek finalde atabilmek değerini artırdı. Sadece güzelliği değil, attığı an da değerli. Rakibi Buffon bile çok üzgün olmasına rağmen, "O, Pele, Maradona seviyesinde" dedi. Bu gol onun seviyesini doğruladı.

UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ
Messi bence tarihin en yetenekli futbolcusu ve eşi benzeri yok. Bu tartışmaya kapalı ama Ronaldo'nun Messi gibi sihirbazlık sınırlarında dolaşan bir adama karşı ortaya koyduğu irade, hırs ve azim bence en az Messi'nin yetenekleri kadar büyük... Manchester United'a gittiğinden beri her yıl kendisine yeni bir özellik kattı. Driplingleri azaldı, doğrudan gole konsantre oldu ve sıçrama zamanlaması ve kafa vuruşlarını mükemmelleştirdi. Bu gol ve Ronaldo'nun kendisi, çalışma azminin vücut bulmuş halidir.
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