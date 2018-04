Bu hangi gezegen!

LEBRON

Şampiyonlar Ligi çeyrekfinalindeRealMadrid'in Juventus 'uTorino'da 3-0 yendiğimaçta Ronaldo'nunattığı röveşata golü,futbol dünyasınıbüyüledi.Buseviyenin bir rekor olduğuifade ediliyor. RealMadrid'i tek başına sırtlayanRonaldo'nun tarihekazınan röveşata golünütakdir edenler sadece RealMadrid sempatizanlarıdeğildi. Bu golden sadece10 saniye önce müthiş birvuruşu çıkaranBu muhteşem goleolumsuz bir tepki vermeyenJuventusluların butavrı da İtalyan kamuoyundatakdir topladı.Attığı gol hakkında konuşan Ronaldo, "Büyük ihtimalle kariyerimin en güzel golüydü. Çok yükseğe zıpladım ve uzun süre unutulmayacak bir gol attım. Hep böyle bir golün hayalini kuruyordum. Denedim ve başardım" dedi.İnsan atletizminin sınırlarını zorlayan Ronaldo'nun bu vuruşu efsane futbolcuların da diline dolandı. Gabriel Batistuta, Rio Ferdinand gibi eski yıldızların yanı sıra Sergio Agüero da meslektaşını tebrik edenler arasındaydı. Ronaldo'nun golü NBA yıldızı LeBron James'in gözünden de kaçmadı.Marca Gazetesi golün güzelliğini anlatma zahmetine bile girmeyip meşhur kareyi koyarak 'Gol' yorumunu yaptı.AS Gazetesi, "Hangi gezegenden geldin Cristiano" sözüyle Avrupa'nın en ilgi çekici manşetini attı.Bugüne kadar futbol dünyasında çok önemli oyuncular geldi geçti. Bu önemli oyuncuların büyük bölümünde istikrarsız zamanları da gördük. Fakat şu an gerek Messi gerekse de Ronaldo son 10 yıla damgasını vuran iki isim. Her yıl gösterdikleri performans gerçekten olağanüstü. Cristiano Ronaldo 'nun ilerlemiş yaşına rağmen fizik olarak üst düzeyde bulunmasının en önemli nedeni çok çalışması. Gerçekten Juventus maçında attığı gol uzun süre hafızalardan silinmeyecek.Cri stiano Ronaldo'nun kariyerindeki en iyi gollerden biriydi. İspanya'da Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyisi mi, o tartışılıyor. Cristiano bu golü daha önce hiç atamamıştı ve hep deniyordu. Çok bekledi. Hele ki bu golü Buffon gibi bir kaleciye, Juventus'a deplasmanda, çeyrek finalde atabilmek değerini artırdı. Sadece güzelliği değil, attığı an da değerli. Rakibi Buffon bile çok üzgün olmasına rağmen, "O, Pele, Maradona seviyesinde" dedi. Bu gol onun seviyesini doğruladı.Messi bence tarihin en yetenekli futbolcusu ve eşi benzeri yok. Bu tartışmaya kapalı ama Ronaldo'nun Messi gibi sihirbazlık sınırlarında dolaşan bir adama karşı ortaya koyduğu irade, hırs ve azim bence en az Messi'nin yetenekleri kadar büyük... Manchester United'a gittiğinden beri her yıl kendisine yeni bir özellik kattı. Driplingleri azaldı, doğrudan gole konsantre oldu ve sıçrama zamanlaması ve kafa vuruşlarını mükemmelleştirdi. Bu gol ve Ronaldo'nun kendisi, çalışma azminin vücut bulmuş halidir.