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ayın futbolcusu için aday

forması giyen milli futbolcu , İngiltere 'de mart ayının oyuncusu adayları arasında yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 13:59
Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday

Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu , İngiltere 'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.

Ara transfer döneminde 'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), (), Muhammed Salah (), () ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.

Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.

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Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday
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