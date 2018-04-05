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'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak 'da maç hazırlıkları sürüyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 20:39
Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

, 'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Çamlık Spor Sahası'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Çift kale maçla süren iki saatlik idman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan kaleci Çağlar Şahin Akbaba, takımla çalışmaya başladı. Tedavisi devam eden Ferhat Görgülü ise takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın sabah yapacağı idmanla tamamlayarak Metin Türker Tesisleri'nde kampa girecek. Kulüp başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki durumlarının iyi olmadığını, ancak her maça galibiyet için çıktıklarını söyledi. Antalyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Aytekin, puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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Kardemir Karabükspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
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