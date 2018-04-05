Manchester City bu hafta sonu şampiyon olabilir!

Bu sezon ortaya koyduğu performansla İngiltere Premier Lig'i domine eden Manchester City, tarihinin beşinci şampiyonluğu için gün sayıyor.

Manchester City'nin sahasında Manchester United ile cumartesi günü oynayacağı derbi maç, iki takımın teknik direktörleri Pep Guardiola ile Jose Mourinho arasındaki renkli rekabetin yanı sıra ev sahibi ekip için şampiyonluk düğümünü çözebilecek olmasıyla daha da önem kazandı.

İspanya ve Almanya'dan sonra kariyerini İngiliz temsilcisi Manchester City'de sürdüren 47 yaşındaki Guardiola, kupasız geçen ilk sezonun ardından bu yıl şubat ayında Arsenal'ı 3-0 yenerek Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken, ikinci kupa zaferi için bir başka büyük kulüp Manchester United karşısında galibiyet alması Katalan teknik adam için yeterli olacak.

Manchester ekibine geldiğinden bu yana 450 milyon sterlini bulan transfer harcamasının karşılığını almaya başlayan Guardiola, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kalan haftalarda birçok rekorun yeni sahibi olmak için mücadele edecek.

EN ERKEN ŞAMPİYONLUK

Manchester City, derbi maçta Manchester United'ı mağlup etmesi halinde 1992-93 sezonunda kurulan İngiltere Premier Lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan takım olacak.

"Sir" unvanlı İskoç teknik adam Alex Ferguson döneminde Manchester United, 2000-01 sezonunda 14 Nisan'da tarihinin 14. şampiyonluğa ulaşarak bu alanda rekor kırmıştı.

EN FAZLA GOL REKORU

Bu sezon ligde beş maçta 5 ve üzeri gol atmayı başaran Guardiola'nın öğrencileri, bu performanslarını devam ettirmesi halinde Chelsea'nin 2009-2010 sezonundaki 103 gollük rekorunu geride bırakabilir.

Manchester City, ligde şu ana kadar 31 haftada 88 kez rakip fileleri havalandırdı.

Halihazırda 67 gollük averajı bulunan Manchester ekibi, 2009-10 sezonunda Chelsea'ye ait 71 gollük rekor averajı geçmeye çok yakın.

EN FAZLA PUANLA ŞAMPİYONLUK

Ligde 84 puanla zirvede yer alan Manchester City, yine Chelsea'ye ait olan 95 puanlık rekoru kırmaya çok uzak değil.

Manchester ekibi, kalan 7 maçta 12 puan alması halinde başkent temsilcisinin 2004-05 sezonundaki rekorunu kıracak. Tüm maçlarını kazanması durumunda ise 105 puan gibi ulaşılması zor bir rekora imza atacak.

EN FAZLA GALİBİYET

Ligde 31 haftada 27 galibiyet, 3 beraberlik alan Manchester City, 2016-17 sezonunda Chelsea'nin 30 maçla kırdığı en fazla galibiyet rekorunu kırmak için 4 karşılaşmayı kayıpsız geçmeye çalışacak.

Manchester City, seri yakalaması halinde ise sezonu 34 galibiyetle kapatma şansına sahip.

Bu sezon sahalarında sadece Everton ile berabere kalarak puan kaybeden Guardiola'nın öğrencileri, kalan 4 iç saha maçını da kazanmaları durumunda Chelsea'nin 2005-06, Manchester United'ın 2010-11 ve kendilerinin 2011-12 sezonundaki 18 maçlık rekoruna ortak olacak.

Manchester City, deplasmanda Tottenham, West Ham United ve Southampton maçlarını kazanırsa Chelsea'nin 2004-05 sezonundaki 15 maçlık deplasman galibiyeti rekorunu 16 maçla geride bırakacak.

EN YAKIN TAKİPÇİYE FARK

Haftalardır takipçileriyle arasındaki puan farkının azalmasına izin vermeyen ve şu anda Manchester United'ın 16 puan önünde yer alan Manchester City, rakibinin 18 puanla kırdığı rekorun da yeni sahibi olabilir.

Manchester United'ın 91 puanla şampiyonluk ipini göğüslediği 1999-2000 sezonunda, Arsenal 73 puanla ikinci olmuştu.