Gary Medel’in yanına Necip Uysal

Atiba,
Oğuzhan ve Tolgay'ın kart cezalısı olması nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, teknik heyetin imdadına Necip Uysal
yetişti… Şenol Güneş'in, idmanlardaki form grafiğinden son derece memnun olduğu Necip'i Göztepe maçında ön liberoda Medel ile birlikte oynatacağı belirtildi. KARTAL, GALATASARAY VE FENER'E FARK ATTI
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının ardından, kulüp sıralamalarını güncelledi. Beşiktaş 57.000 puanla 25. sırada yer alırken, G.Saray, 29.500 puanla 50., F.Bahçe ise 23.500 puanla 61. oldu. Real Madrid (155.000) ilk sıradaki yerini korudu. Son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih (132.000) 2.'liği, Atletico Madrid ise (131.00) 3.'lüğü aldı.