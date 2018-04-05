Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gary Medel’in yanına Necip Uysal

Gary ’in yanına

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Göztepe maçında, ön liberoda Gary 'in yanında 'ı görevlendireceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Gary Medel’in yanına Necip Uysal
Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın kart cezalısı olması nedeniyle orta sahada sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, teknik heyetin imdadına yetişti… Şenol Güneş'in, idmanlardaki form grafiğinden son derece memnun olduğu Necip'i Göztepe maçında ön liberoda Medel ile birlikte oynatacağı belirtildi.

KARTAL, GALATASARAY VE FENER'E FARK ATTI
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının ardından, kulüp sıralamalarını güncelledi. Beşiktaş 57.000 puanla 25. sırada yer alırken, G.Saray, 29.500 puanla 50., F.Bahçe ise 23.500 puanla 61. oldu. Real Madrid (155.000) ilk sıradaki yerini korudu. Son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih (132.000) 2.'liği, Atletico Madrid ise (131.00) 3.'lüğü aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gary Medel’in yanına Necip Uysal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN