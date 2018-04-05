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'dan hamlesi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve teknik ekibin gözüne giren Japon oyuncu Nagatamo'nun önümüzdeki sezon da sarı kırmızılı formayı giymesi için düğmeye basıldı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Galatasaray'dan Nagatomo hamlesi
Japon gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "'nun seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak" dedi. Albayrak misafirlerine kuru fasulye ikram etti.

ANKARA ÖNCESİ ÖDEME VAR!
Sermaye artırımından kasasına 162 milyon TL giren , 117 milyon TL'si ile acil borçlarını kapatmış, kalan 45 milyon TL'yi Trabzon maçı öncesi futbol takımına vermişti. Hâlâ iki maaş içeride olan sarı-kırmızılı futbolcuların şubat ayı alacaklarının ise Gençlerbirliği deplasmanı öncesinde ödenmesi bekleniyor.
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Galatasaray'dan Nagatomo hamlesi
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