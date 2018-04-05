Galatasaray'dan Nagatomo hamlesi

Japon gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Nagatomo
'nun seneye de sarı-kırmızılı formayı giymesi için gerekenler yapılacak" dedi. Albayrak misafirlerine kuru fasulye ikram etti. ANKARA ÖNCESİ ÖDEME VAR!
Sermaye artırımından kasasına 162 milyon TL giren Galatasaray
, 117 milyon TL'si ile acil borçlarını kapatmış, kalan 45 milyon TL'yi Trabzon maçı öncesi futbol takımına vermişti. Hâlâ iki maaş içeride olan sarı-kırmızılı futbolcuların şubat ayı alacaklarının ise Gençlerbirliği deplasmanı öncesinde ödenmesi bekleniyor.