Süper Lig A.Ş. hamlesi

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da yaptığı ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Yardımcısı Erol Bedir, görüşülen konular ile ilgili şu bilgileri verdi:
Altyapı ve amatörlere yapılan harcamaların mahsup konusunda kanun koyucuya teşekkür ederek bunun kulüplerimizi ciddi şekilde rahatlatacağını istişare ettik.
Sporda şiddet yasası ile ilgili Kulüpler Birliği ve kulüplerin görüşünü aldıktan sonra çıkacak olan yasada katkılarımızı sunmaya çalıştık.
Finansal Fair Play ve kulüplerimizin mali konularını masaya yatırdık.
Ana gündemimiz Süper Lig
A.Ş.'nin kurulmasıyla ilgili bir çalışmaydı. Halihazırda TFF'nin yapmış olduğu görevlerin buraya aktarılması ile ilgili yasa çalışmasıyla ilgili istişare çalışmalarında bulunduk.
Önümüzdeki
yıl UEFA standartlarına uygun olarak dosyalarımızın hazırlanması ve yol haritasının belirlenmesi gibi konuları görüştük. EURO 2024'E TAM DESTEK
Toplantıya TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı
, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Türkiye'nin UEFA EURO 2024 Tanıtım Elçisi Barış Telli de katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman
ve üyelere Türkiye'nin adaylık çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı. Ayrıca üyelere üzerinde adaylık logosu bulunan milli takım forması hediye edildi. VAKIF FUTBOLA YÖN VERİYOR!
Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
'ın kendi talebi üzerine bir araya geleceklerini de belirten Bedir şunları söyledi: "Şiddet yasası ve Süper Lig A.Ş.'nin kanunlaşması için Sayın Bakan'la bir araya geleceğiz. 5-10 yıl öncesine kadar Kulüpler Birliği bir vakıf ve kendi arasında oturup konuşan bir durumdaydı. Son dönemde futbola yön vermeye ve marka değerini yükseltmeye yönelik ve bunu pazarlamaya çalışan bir örgüt oldu. İnşallah yasası çıkarsa futbolumuz daha da ileriye gider diye düşünüyoruz."