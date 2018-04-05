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"Tüylerim diken diken oldu"

Everton formasıyla İngiltere ’de Türkiye’yi temsil eden , “’ta attığım iki golü asla unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu” dedi

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Cenk Tosun Tüylerim diken diken oldu
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Everton'ın yolunu tutan , kulübün resmi internet sitesine konuştu. Golcü futbolcu kendisini, "Sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olduğunu sanmıyorum. İyi bir insan olmayı hedefliyorum. Beşiktaş'taki arkadaşlarımı özleyeceğim ancak İngiltere'de yapmam gereken şeyler var" diye konuşurken, Everton'daki performansı için de, "Tottenham maçına çok fazla antrenman yapamadan çıktım ve performansımı etkiledi. Lig arasında tatil yapamadım. Ama sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparladım" yorumunu yaptı. İşte Cenk Tosun'un ağzından Everton günleri:

"BURADA KİMSE KİBİRLİ DEĞİL"
* Everton'da harika bir kadro var. Takımdaki herkesle iyi geçinirim ve gerçekten onlardan biri gibi hissediyorum. Deneyimli ve ünlü oyuncular olsa da kimse kibirli değil.
* Brighton maçında attığım gollerle gelen puanlarla gurur duydum. 'ta attığım iki golü unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Taraftarların bestesi de beni heyecanlandırıyor.

"MİLLİ MARŞ BİR BAŞKA"
* Beşiktaş'ta 23 numarayı giyiyordum ama burada Seamus Coleman 8 yıldır bu numarayı giyiyor ve bu yüzden aklımdan çıkarmıştım. Coleman'ı gerçekten çok seviyorum ve bunu sormam hoş olmazdı. gibi büyük yıldızlar 14 numarayla oynadı ve ben de bunu seçtim.
* Vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında hep kendimi hareketlenmeye hazırlarım. Yani, milli takımları arasında seçim yapmak benim için inanılmaz derecede kolaydı.

"DELİKANLI GİBİ"
Takım kaptanı Phil Jagielka ise Cenk Tosun için "Hiçbir şakadan kaçmadı ve doğruca içine daldı. Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldi ve takımın delikanlılarından biri oldu" değerlendirmesinde bulundu.
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Cenk Tosun "Tüylerim diken diken oldu"
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