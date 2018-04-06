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'a Beşiktaş maçı öncesi ceza

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i ağırlayan Teleset Mobilya 'un taraftarları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) bloke cezası aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 13:32
Akhisarspor'a Beşiktaş maçı öncesi ceza

Başakşehir mücadelesi sonrası kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle kurula sevk edilen yeşil-siyahlı kulübün maçı Akhisar Stadyumu'nda güney kale arkası D, E, maraton C, D, E ve F bloklarından izleyen taraftarları, sonraki iç saha karşılaşmasına giremeyecek.

Ligde bu hafta Aytemiz Alanyapor'a konuk olacak Akhisar, evinde 13 Nisan Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Cezalı taraftarların passolig kartları Beşiktaş maçında bloke edilecek. Aynı maçta kırmızı kart gören Akhisarlı futbolcu Lopes de ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 26 bin TL ceza aldı. Bu sezon ilk yarıdaki Galatasaray maçı sonrası da 3 maçla cezalandırılan Lopes, Alanayaspor ve Beşiktaş randevularında forma giyemeyecek.

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Akhisarspor'a Beşiktaş maçı öncesi ceza
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