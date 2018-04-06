Haber hattı

Mesut sazı eline aldı Arsenal kapıyı açtı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları dün gece oynandı. Mesut Özil
'in formasını giydiği Arsenal, CSKA Moskova'yı 4-1 yenip turun kapısını araladı. İki golün pasını veren, bir penaltı yaptıran Mesut, Topçular'ın süvarisi oldu. Arsenal'in gollerini Ramsey (2) ve Lacazette (2) attı. Diğer sonuçlar:
A.Madrid- Sporting Lisbon
: 2-0, Lazio-Salzburg: 4-2, Leipzig-Marsilya: 1-0. Rövanşlar 12 Nisan'da... Liderin maçı Çakır'ın Spor Toto Süper Lig
'de lider Galatasaray'ın pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı FIFA kokartlı Cüneyt Çakır
yönetecek. Diğer maçların hakemleri şöyle: Medipol Başakşehir- Evkur Yeni Malatyaspor:
Barış Şimşek, Kardemir Karabükspor-Antalyaspor:
Koray Gençerler, Trabzonspor-Kayserispor:
Ali Palabıyık, Beşiktaş- Göztepe:
Ümit Öztürk, Atiker Konya-Demir Grup Sivasspor:
Fırat Aydınus, Aytemiz Alanya-Teleset Mobilya Akhisarspor:
Halis Özkahya, Bursaspor- Kasımpaşa:
Mete Kalkavan, Fenerbahçe-Osmanlıspor:
Halil Umut Meler. Açılış Başakşehir'den
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta bugün oynanacak Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlıyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de start alacak. Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada. Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Mossoro ve Napoleoni bugün yoklar. A.Gücü'ne ceza yağdı
PFDK,
Spor Toto 1.Lig'deki Denizli-Ankaragücü maçında protokolde yaşanan kavganın faturasını kesti. Rakip takım yöneticilerine saldırıları nedeniyle Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alırken,
yöneticilerden Levent Yılmaz'a 180 gün, Emrah Yıldız'a 63, Murat Ağçabay'a 40 gün, Tuna Yılmaz'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası kesildi. Antrenör Zeki Korkmaz ise 6 maçtan men edildi. Taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle A.Gücü'ne bir maç da seyircisiz oynama cezası verildi. Gönlüm Fenerbahçe'de!
Altınordu'nun düzenlediği İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapmak için İzmir'e gelen Alex büyük ilgi gördü. Havaalanında hayranlarına imza dağıtan Alex, Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Altınordulu gençlerle tanışan Alex, başkan Mehmet Özkan ile ayak tenisi oynadı. Alex lig yarışı için de, "Gönlüm F.Bahçe'den yana. Yürekten dilediğim tek şey F.Bahçe'nin daha ileriye gitmesi" dedi.