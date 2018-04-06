Haftanın futbolcusu Mohamed Salah

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının ardından yapılan oylamada Liverpool forması giyen Mohamed Salah, haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Liverpool'un Manchester City'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede birer gol ve asistle oynayan 25 yaşındaki Mısırlı oyuncu Salah, oyların yüzde 57'sini alarak haftanın futbolcusu oldu.

Real Madrid'in Juventus'u 3-0 yendiği mücadelede biri röveşatayla olmak üzere iki gol atan Portekizli Cristiano Ronaldo, yüzde 35 oyla ikinci sırayı aldı.

Bayern Münih'ten Kolombiyalı James Rodriguez yüzde 5, Barcelona'dan İspanyol Gerard Pique ise yüzde 4 oyla iki futbolcuyu takip etti.