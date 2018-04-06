Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kafada bitirdi!

Kafada bitirdi!

Valbuena’nın “Süre alamıyorum” isyanı artık yerini küskünlüğe bıraktı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Kafada bitirdi!
Fenerbahçe'de camia kalan 7 haftaya umutlarla girerken, bir isim mutsuzluğuyla dikkat çekiyor. Sarılacivertlilerin transfer etmek için yıllarca uğraştığı Fransız oyuncu için Samandıra'da yapılan yorumlar "Kafasında Fenerbahçe'yi bitirdi" şeklinde. Oyuncunun haftalardır süren "İstediğim kadar süre alamıyorum" isyanı, yerini küskünlüğe bıraktı.

PARA İÇİN KALIR!
Valbuena'nın sadece değil takımda kimseyle konuşmadığı ifade ediliyor. Fransız yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kimilerine göre, aldığı paradan memnun ve sözleşmesi bitene kadar ayrılmaz... Kimilerine göre ise Kocaman takımda kalırsa, o ayrılacak.

MUTLU YILLAR KOCAMAN
FENERBAHÇE Aykut Kocaman dün 53 yaşına girdi. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bugün doğum günü. Mutlu yıllar Aykut Kocaman" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafada bitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN