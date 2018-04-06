Kafada bitirdi!

Fenerbahçe'de camia kalan 7 haftaya umutlarla girerken, bir isim mutsuzluğuyla dikkat çekiyor. Sarılacivertlilerin transfer etmek için yıllarca uğraştığı
Fransız oyuncu Mathieu Valbuena
için Samandıra'da yapılan yorumlar "Kafasında Fenerbahçe'yi bitirdi"
şeklinde. Oyuncunun haftalardır süren "İstediğim kadar süre alamıyorum"
isyanı, yerini küskünlüğe bıraktı. PARA İÇİN KALIR!
Valbuena'nın sadece Aykut Kocaman
değil takımda kimseyle konuşmadığı ifade ediliyor. Fransız yıldızın geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kimilerine göre, aldığı paradan memnun ve sözleşmesi bitene kadar ayrılmaz... Kimilerine göre ise Kocaman takımda kalırsa, o ayrılacak. MUTLU YILLAR KOCAMAN
FENERBAHÇE Teknik Direktörü
Aykut Kocaman dün 53 yaşına girdi. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bugün doğum günü. Mutlu yıllar Aykut Kocaman" ifadelerine yer verdi.