Adanaspor'dan rahat galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gaziantepspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Mücadele Adanaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta alandan gelişen Adanaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin Köse topu ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Ahmet'in sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Erdal'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin'in kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

86. dakikada sağ kanattan Falilou'nun pasında topla buluşan Tevfik, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

88. dakikada sağ kanattan topla beraber ceza sahasına sokulan Uche Kalu, topu ağlara yolladı. 0-3



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Engin Erdem xx, Emrah Ünal xx

Gaziantepspor: Musa Emre x, Hasan x, Deniz x, İlker xx, Zeki xx, Ahmet x (Serhan dk. 46 ?), Oktay x, Erdal xx, Mustafa x (Enes dk. 78 ?), Gökhan x, Yusuf xx (Sait dk. 62 ?)

Adanaspor: İrfan Can xx, Gökhan Süzen xx, Berkay xx, Onur xx, Yakup xx, Oğuz Han xx (Uche Kalu dk. 58 ?), Tevfik xx, Mustafa Sevgi xx (Ahmet Bahçıvan dk. 73 ?), Foguinho xx, Gueye xx, Bahattin xxx



Goller: Bahattin (dk. 5), Tevfik (dk. 86), Uche Kalu (dk. 88) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Erdal Ahmet, Oktay, Hasan (Gaziantepspor), Berkan, Oğuzhan (Adanaspor)

DEMİR: "ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor'a 3-0 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Faik Demir, müsabakada şansın yanlarında olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Demir, mücadelede güzel bir oyun ortaya koyduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini belirtti.

Futbolcularını sergiledikleri performanstan dolayı kutlayan Demir, "Şans bizden yana değildi. Adanaspor'u tebrik ediyorum. 86'ncı dakikaya kadar 1-0 gerideydik, daha sonra peş peşe goller yedik. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

ARIN: "ONUR MÜCADELESİ VEREN GAZİANTEPSPOR'U KUTLUYORUM"

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise sahada kendilerine karşı mücadele eden Gaziantepspor'a saygı duyduklarını kaydetti.

Rakiplerinin güzel bir oyun sergilediğini aktaran Arın, "Onlar, onur savaşı verdi. İki haftadır aldığımız puanlar soluklanmamızı sağladı. İşimizi ciddi yapmak zorundayız. Erken bulduğumuz gol, oyuncularımızın rehavete kapılmasını sağladı. Gaziantepspor, bizi zorladı. İkinci golü attıktan sonra dirençleri kırıldı. Oyuncularımı kutluyorum ancak onur mücadelesi veren Gaziantepspor'u ayrıca kutluyorum." ifadelerini kullandı.