Başka yöne çekiyorlar

"Demba Ba'yı istiyorum" sözleri, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu tarafından eleştirilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, söylediklerinin farklı yerlere çekildiğini dile getirdi. Orman, "Şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor, olayları başka yere çekmek isteyeceklerdir. Demba Ba, bizim camiamızla özdeşleşen bir futbolcu, Allah işini gücünü rast getirsin. Niyetim belli. O niyetle de devam ediyorum. Birisi bu sözlerimi alıp bir yerden başka yere götürmesin" dedi. Orman, Ümit Özat'ın Şenol Güneş'le ilgili "Utanmaz adam" açıklamasının hatırlatılması üzerine, başka camia ile ilgili sorulara cevap vermeyeceğini belirtirken, Beşiktaş'ın Finansal Fair- Play ile sorunu olmadığını da sözlerine ekledi.

YALOVA'DA BÜYÜK İZDİHAM

Fikret Orman, 97. Kartal Yuvası'nın açılışını Yalova'da yaptı. Taraftarların Orman'a ilgisi izdiham yaşanmasına neden oldu. Açılışa AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve siyasi parti il başkanları da katıldı.

PEPE'DEN BA'YA PRANGA

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, eski talebesi Demba Ba'ya özel önlem alacak. Tecrübeli çalıştırıcının, geçirdiği ağır ve uzun süreli sakatlıklar sonrası tekrar eski formuna kavuşan Senegalli forveti, Pepe ile etkisiz hale getirmeyi hedeflediği öğrenildi. Demba Ba, ara transfer döneminde 6 aylık sözleşme imzaladığı Göztepe ile 8 maça çıkarken, 5 kez ağları sarsmayı başardı.

AĞIR ROTASYON

Puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, bugün evinde Göztepe ile kritik bir sınava çıkacak. Kartal'da kart cezalısı Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın yanı sıra 5 maçlık cezası bu karşılaşmanın ardından dolacak olan Quaresma yok. Güneş, ön liberoda Necip ve Medel'e, sağ kanatta Lens'e görev verecek. Gökhan kadroya alındı ancak tam iyileşmediği için sağ bekte Adriano'nun oynaması bekleniyor.