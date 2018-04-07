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Başkanlardan tek kelimeyle 2024

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Başkanlardan tek kelimeyle 2024
TFF'nin EURO 2024 adaylığı için çalışmaları sürüyor… Daha önce milli yıldızlarla çekilen, "Tek kelime ile aday şehirler size ne ifade ediyor" videosu için bu kez kulüp başkanları kamera karşısına geçti. İşte cevaplar:

İSTANBUL:
Ali Ay (Bursa): Boğaz Köprüsü ve Boğaz Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): İmparatorluklar şehri Fikret Orman (): Vodafone Park geliyor ilk aklıma (Akhisar): Kız Kulesi

BURSA:
Mecnun Otyakmaz (Sivas): Yeşil Bursa Ali Ay (Bursa): Timsah Fikret Orman (Beşiktaş): İskender kebap

ESKİŞEHİR:
Ali Ay (Bursa): Çiğ börek Mehmet Sepil (): bizim maçımız, final maçımız Göksel Gümüşdağ (Başakşehir): Üniversite

ANKARA:
Mecnun Otyakmaz (Sivas): Başkent Mehmet Sepil (Göztepe): Anıtkabir

KONYA:
Fikret Orman (Beşiktaş): Mevlana Mutlu Özdemir (Akhisar): Alâeddin Tepesi

GAZİANTEP:
Mecnun Otyakmaz (Sivas): Fıstık Mehmet Sepil (Göztepe): Kebap Mutlu Özdemir (Akhisar): Baklava

TRABZON:
Ali Ay (Bursaspor): Samimiyet Göksel Gümüşdağ (Başakşehir): Balık Mutlu Özdemir (Akhisar): Sümela Manastırı

KOCAELİ:
Ali Ay (Bursaspor): Körfez şehri diyelim Mecnun Otyakmaz (Sivas): Sanayi şehri

Antalya:
Mutlu Özdemir (Akhisar): Deniz Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Turizm kentimiz
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Başkanlardan tek kelimeyle 2024
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