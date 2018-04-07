Başkanlardan tek kelimeyle 2024

TFF'nin EURO 2024 adaylığı için çalışmaları sürüyor… Daha önce milli yıldızlarla çekilen, "Tek kelime ile aday şehirler size ne ifade ediyor" videosu için bu kez kulüp başkanları kamera karşısına geçti. İşte cevaplar: İSTANBUL:
Ali Ay (Bursa): Boğaz Köprüsü ve Boğaz Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): İmparatorluklar şehri İstanbul
Fikret Orman (Beşiktaş
): Vodafone Park geliyor ilk aklıma Mutlu Özdemir
(Akhisar): Kız Kulesi BURSA:
Mecnun Otyakmaz (Sivas): Yeşil Bursa Ali Ay (Bursa): Timsah Fikret Orman (Beşiktaş): İskender kebap ESKİŞEHİR:
Ali Ay (Bursa): Çiğ börek Mehmet Sepil (Göztepe
): Eskişehir
bizim maçımız, final maçımız Göksel Gümüşdağ (Başakşehir): Üniversite ANKARA:
Mecnun Otyakmaz (Sivas): Başkent Mehmet Sepil (Göztepe): Anıtkabir KONYA:
Fikret Orman (Beşiktaş): Mevlana Mutlu Özdemir (Akhisar): Alâeddin Tepesi GAZİANTEP:
Mecnun Otyakmaz (Sivas): Fıstık Mehmet Sepil (Göztepe): Kebap Mutlu Özdemir (Akhisar): Baklava TRABZON:
Ali Ay (Bursaspor): Samimiyet Göksel Gümüşdağ (Başakşehir): Balık Mutlu Özdemir (Akhisar): Sümela Manastırı KOCAELİ:
Ali Ay (Bursaspor): Körfez şehri diyelim Mecnun Otyakmaz (Sivas): Sanayi şehri Antalya:
Mutlu Özdemir (Akhisar): Deniz Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Turizm kentimiz